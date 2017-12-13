Кабмин выделит около 2,4 млрд рублей Оренбургской области после наводнения

Михаил Мишустин рассказал о поддержке властями региона России.

Российское правительство дополнительно выделяет около 2,4 миллиардов рублей на помощь Оренбургской области, пострадавший от весеннего наводнения. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин во время заседания кабинета министров от 15 ноября. Чиновник объяснил коллегам, что что водная стихия подтопила значительные территории, повредила жилые хозяйства, школы, больницы, а также размыла дорожные полотна. Местное население оказалось в сложной ситуации.

Для ликвидации последствий от природной стихии сразу же были направлены ресурсы из федерального и областного бюджетов. Средства пошли на выплаты гражданам, включая единовременные и в связи с частичной или полной утратой имущества. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В целях поддержки граждан в регионе власти предоставили около 13 миллиардов рублей, а сегодня в Оренбургскую область направляется еще порядка 2 миллиарда 400 миллионов рублей, нацеленные на возмещение расходов для граждан со стороны региональных властей.

Кабмин выделит пяти регионам 800 млн рублей на развитие туризма.

Фото и видео: Правительство России