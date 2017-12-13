Кабмин выделит пяти регионам 800 млн рублей на развитие туризма

Михаил Мишустин сообщил о развитии туризма в стране.

Адыгея, Кемеровская область, а также Пермский, Приморский и Хабаровский края получат в совокупности от российского правительства порядка 800 миллионов рублей на развитие сферы гостеприимства. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны во время заседания кабинета министров от 15 ноября. Чиновник объяснил коллегам, что денежные средства из федерального бюджета направлены на развитии индустрии туризма в регионах страны, модернизацию ряда объектов. В частности, речь идет о создании трассы, ведущей к курортной зоне Новый Шерегеш, а также набережной в городе Хабаровске. Эти проекты позволят местным властям осовременить инженерные сети и повысить качество дорожного полотна.

Сегодня распределим между пятью регионами - Республика Адыгея, Кемеровская область, Пермский, Приморский, Хабаровский края - свыше 800 млн рублей. Средства пойдут на возведение и ремонт транспортной, коммунальной обеспечивающей инфраструктуры. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

На программу инфраструктурных облигаций выделят еще 3,2 млрд рублей.

Фото и видео: Правительство России