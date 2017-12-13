На программу инфраструктурных облигаций выделят еще 3,2 млрд рублей

Михаил Мишустин рассказал о направлении бюджетных средств на решение задач по госпрограммам.

Российское правительство дополнительно направит более 3,2 миллиардов рублей на реализацию государственной программы по инфраструктурным облигациям. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны во время заседания министров от 15 ноября. Руководитель кабмина объяснил коллегам, что данное решение облегчает профильным структурам создание поликлиник, детских садов, школ, социального жилья и жилья коммерческого найма, а также создание инженерных и дорожных коммуникаций, обустраивать сельские и городские территории.

Поддержим работу строительной индустрии. Направим дополнительно более 3 млрд 200 млн рублей на реализацию программы инфраструктурных облигаций. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что механизм запущен властями страны по поручению президента еще четыре года назад. В рамках программы отобрано свыше 50 проектов в 26 российских регионах на общую сумму около 181 млрд рублей. Частично эти объекты находится в стадии реализации.

Более 22 млрд рублей выделяют на помощь жителям Курской и Белгородской областей.

Фото и видео: Правительство России