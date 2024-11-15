Более 22 млрд рублей выделяют на помощь жителям Курской и Белгородской областей

Михаил Мишустин обозначил нужды, на которые ушло федеральное финансирование в приграничных территориях.

Российское правительство выделит свыше 22 миллиардов рублей на оказание государственной помощи жителям Курской и Белгородской областей. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны во время заседания кабинета министров от 15 ноября. Чиновник объяснил коллегам, что в нескольких районах граждане лишились имущества и нуждаются в социальной поддержке. В частности, власти Курской области получили от властей на задачи по компенсации затрат пострадавшим почти четыре миллиарда рублей. Эти денежные средства помогут населению купить для себя самые необходимые вещи.

Коллеги, прошу очень внимательно относиться к каждой семье и решать вопросы максимально быстро – без бюрократической волокиты. Речь идет о наших гражданах, которые находятся в крайне сложных жизненных ситуациях Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабмина отметил, что еще свыше одного миллиарда рублей пойдет на возмещение трат тем, кому приходится сейчас арендовать жилье. А 14 миллиардов отправится в приграничные территории Курской области на цели по предоставлению единовременной выплаты на покупку и строительство дома или квартиры. Еще около 3,5 млрд - жителям Белгородской области на аналогичные цели.

Мишустин призвал следить за факторами, влияющими на эффективность отраслей.

Фото и видео: Правительство России