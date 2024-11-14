Мишустин призвал следить за факторами, влияющими на эффективность отраслей

Премьер России напомнил об одной из ключевых задач правительства.

В России по многим направлениям экономической системы федеральными властями достигнуты весомые результаты, однако по-прежнему важно следить за факторами, влияющими на повышение эффективности различных отраслей и совершенствовать инструменты государственной поддержки. Соответствующее заявление сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин на заседании с кабинетом министров по экономическим вопросам. Чиновник объяснил коллегам, что важно отслеживать инициативы, которые помогают развитию профильных отраслей, встраивают последовательное и предсказуемое управление льготными программами.

Очень важно следить за всеми факторами, которые влияют на повышение эффективности различных отраслей, на их долгосрочный устойчивый рост, своевременно вносить коррективы и совершенствовать инструменты поддержки. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин назвал проект бюджета сбалансированным.

Фото и видео: Правительство России