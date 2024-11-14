Мишустин назвал проект бюджета сбалансированным

Премьер-министр РФ указал на ожидания властей.

Проект государственного бюджета на период с 2025 по 2027 года получится сбалансированным, а также умеренно консервативным. Соответствующее заявление сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин на заседании с коллегами по экономическим вопросам. Чиновник уточнил, что документ составлен без завышенных ожиданий. Известно, что положения будут рассмотрены на пленарном заседании в Государственной Думе от 14 ноября. Парламентарии обсудят ключевой финансовый документ страны во втором чтении.

Средства на реализацию национальных проектов учтены. Учитывает внешние условия без завышенных показателей и ожиданий, должен обеспечивать макростабильность. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-миинстр РФ объяснил в кабинете министров, что для осуществления намеченных в национальных проектах планах Москвы потребуется более тесная координация действий всех ответственных исполнителей. В том числе речь идет о сотрудничестве с профильным министерством по экономическому развитию, министерству по финансам, Центральным банком. Он призвал к согласованной работе в сфере определения властями налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, инфляционным ожиданиям.

Рост ВВП РФ составил 4,2% по итогам девяти месяцев.

Фото и видео: Правительство России