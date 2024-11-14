Рост ВВП РФ составил 4,2% по итогам девяти месяцев

Премьер открыл заседание правительства по экономическим вопросам.

Председатель российского правительства на заседании по экономическим вопросам Михаил Мишустин дал оценку проекту федерального бюджета. Он указал коллегам из кабинета министров, что ВВП страны по результатам девяти месяцев 2024 года составил порядка 4,2 процента. Такого результата власти добились несмотря на западное санкционное давление. Чиновник указал, что основной вклад в позитивную динамику экономической системы РФ по-прежнему вносят отечественные обрабатывающие производства.

Обсудим основные тенденции, влияющие на деловую активность в целом в стране, прежде всего вопросы экономического роста, инфляции. По уточненной оценке министерства экономического развития по итогам девяти месяцев ВВП прибавил 4,2%. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин назвал главные приоритеты совместной работы по борьбе с изменением климата.

Фото и видео: Правительство России