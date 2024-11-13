Глава правительства подчеркнул, что Россия остается приверженной целям низкоуглеродного развития.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал главные приоритеты совместной работы по борьбе с изменением климата. Об этом он рассказал в ходе выступления на конференции ООН по климату в Баку.

По словам главы правительства, есть четыре главных приоритета в этом направлении. К ним он отнес согласование новой коллективной цели в области климатического финансирования, переход к низкоуглеродной энергетике без ущерба для развития стран с низким уровнем доходов, внедрение практических механизмов реализации международных договоренностей, а также кооперация научных сообществ. Мишустин подчеркнул, что Россия остается приверженной целям низкоуглеродного развития.

Мы совершенствуем наше законодательство. Оказываем добровольное содействие уязвимым странам на климатическом направлении. И готовы продолжить такую работу в тесном диалоге со всеми заинтересованными государствами. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил, что Россия наращивает технологии для декарбонизации.

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