Мишустин: Россия наращивает технологии для декарбонизации

По словам главы правительства, в России 85% энергобаланса приходятся на "чистую" генерацию.

Россия наращивает технологии для декарбонизации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на конференции ООН по климату в Баку.

По словам главы правительства, в России 85% энергобаланса приходятся на "чистую" генерацию. Мишустин отметил, что вместе с этим наращиваются собственные технологии и производственные мощности для декарбонизации отраслей. Он также добавил, что Россия активно использует природные возможности.

Ранее мы сообщали, что правительство определило порядок применения федерального инвестиционного налогового вычета.

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