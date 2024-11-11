Правительство определило порядок применения федерального инвестиционного налогового вычета

Его смогут получить предприятия, работающие в обрабатывающем производстве, добыче полезных ископаемых, гостиничном бизнесе.

Правительство России определило порядок применения федерального инвестиционного налогового вычета. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, с 1 января 2025 года в России начнет действовать федеральный инвестиционный налоговый вычет. Мишустин отметил, что предприятия, вкладывающие средства в собственное развитие, смогут вернуть 3% от таких расходов, Кроме того, на эту сумму можно будет уменьшить платеж по налогу на прибыль. Инвестиционный налоговый вычет смогут получить предприятия, работающие в обрабатывающем производстве, добыче полезных ископаемых, гостиничном бизнесе и других сферах.

Ранее мы сообщили, что правительство расширило число приоритетных направлений проектов технологического суверенитета.

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