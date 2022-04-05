Правительство продолжит развивать индустрию путешествий

Мишустин подчеркнул, что в России свыше 60 национальных парков с действующим режимом особой охраны.

Правительство России продолжит развивать индустрию путешествий. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Согласно новой форме соглашения для бизнеса, инвестирующего в рекреационную инфраструктуру в национальных парках, в соглашениях должны быть прописаны обязательства и меры ответственности по сохранению природы. Также предусмотрен запрет на строительство жилых домов. Мишустин подчеркнул, что в России свыше 60 национальных парков с действующим режимом особой охраны.

Ранее мы сообщали, что правительство расширит территорию опережающего развития "Якутия".

Видео: Правительство России