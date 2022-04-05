Правительство продолжит развивать индустрию путешествий

Правительство России продолжит развивать индустрию путешествий. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Согласно новой форме соглашения для бизнеса, инвестирующего в рекреационную инфраструктуру в национальных парках, в соглашениях должны быть прописаны обязательства и меры ответственности по сохранению природы. Также предусмотрен запрет на строительство жилых домов. Мишустин подчеркнул, что в России свыше 60 национальных парков с действующим режимом особой охраны.
Ранее мы сообщали, что правительство расширит территорию опережающего развития "Якутия".
Видео: Правительство России
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