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Правительство продолжит развивать индустрию путешествий

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Мишустин подчеркнул, что в России свыше 60 национальных парков с действующим режимом особой охраны.

Правительство России продолжит развивать индустрию путешествий. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Согласно новой форме соглашения для бизнеса, инвестирующего в рекреационную инфраструктуру в национальных парках, в соглашениях должны быть прописаны обязательства и меры ответственности по сохранению природы. Также предусмотрен запрет на строительство жилых домов. Мишустин подчеркнул, что в России свыше 60 национальных парков с действующим режимом особой охраны.

Ранее мы сообщали, что правительство расширит территорию опережающего развития "Якутия".

Видео: Правительство России

Теги: индустрия, михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, путешествия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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