Правительство продолжает создавать комфортные условия для инвестиций в развитие агропромышленного комплекса

Свыше 500 млн рублей получат 12 регионов на эти цели.

Правительство России продолжает создавать комфортные условия для инвестиций в развитие агропромышленного комплекса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, в 2024 году в федеральном бюджете было зарезервировано более 8 млрд рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным займам. Мишустин отметил, что такую поддержку получили те, кто вкладывается в строительство, реконструкцию или обновление объектов АПК.

На развитие агропромышленного комплекса 12 регионам будет направлено из федерального бюджета свыше 500 млн рублей. Средства получат Камчатский край, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Калужская, Курская, Московская, Новосибирская, Оренбургская, Смоленская, Тверская и Тульская области.

Ранее мы сообщали, что правительство окажет поддержку авиакомпаниям.

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