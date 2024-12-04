Правительство окажет поддержку авиакомпаниям

Всего авиакомпаниям планируют выделить 3,5 млрд рублей.

Правительство России окажет поддержку авиакомпаниям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, отрасли удалось сохранить уникальные трудовые коллективы и авиационный парк вопреки санкциям. Глава правительства отметил, что рост перевозок пассажиров в 2023 году приблизился к 11%, а в первой половине 2024-го показатель роста составил 8%. Всего авиакомпаниям планируют выделить 3,5 млрд рублей. Деньги также получат те компании, которые осуществляют полеты из труднодоступных мест по льготным билетам.

Ранее Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов технологического лидерства.

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