По его словам, восемь профильных национальных проектов охватывают ключевые секторы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов технологического лидерства. Об этом он заявил в ходе стратегической сессии.

По его словам, восемь профильных национальных проектов охватывают ключевые секторы, где для страны критически важно обрести независимость от внешних технологий и поставок. К ним относятся химия, энергетика, космос, инновационный транспорт, медицина и другие направления.

С 1 января 2025 года мы планируем их запустить. Необходимые средства на их реализацию в федеральном бюджете предусмотрены. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что правительство выделит почти 3 млрд рублей на ремонт дорог в девяти регионах.

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