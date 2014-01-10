Правительство выделит почти 3 млрд рублей на ремонт дорог в девяти регионах

Средства поступят в регионы уже в текущем году.

Правительство России выделит почти 3 млрд рублей на ремонт дорог в девяти регионах страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Выделенные средства будут направлены в Мордовию, Северную Осетию, Татарстан, Архангельскую, Владимирскую, Волгоградскую, Калининградскую, Свердловскую и Ульяновскую области. Средства поступят в регионы уже в текущем году. По словам Мишустина, принятое решение поможет ускорить строительство в регионах.

Ранее мы сообщали, что правительство простимулирует работу предприятий, выпускающих оборудование для создания электронной компонентной базы.

Видео: Правительство России