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Правительство выделит почти 3 млрд рублей на ремонт дорог в девяти регионах

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Средства поступят в регионы уже в текущем году.

Правительство России выделит почти 3 млрд рублей на ремонт дорог в девяти регионах страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Выделенные средства будут направлены в Мордовию, Северную Осетию, Татарстан, Архангельскую, Владимирскую, Волгоградскую, Калининградскую, Свердловскую и Ульяновскую области. Средства поступят в регионы уже в текущем году. По словам Мишустина, принятое решение поможет ускорить строительство в регионах.

Ранее мы сообщали, что правительство простимулирует работу предприятий, выпускающих оборудование для создания электронной компонентной базы.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, ремонт дорог, финансирование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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