Правительство продолжает совершенствовать систему профессиональной подготовки кадров

Мишустин отметил, что эти программы помогут сделать выбор деятельности по душе и призванию.

Правительство России продолжает совершенствовать систему профессиональной подготовки кадров. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроекту "Кадры".

По его словам, нацпроект будет включать меры по развитию целевого обучения, а также производственные практики и программы профориентации молодежи. Мишустин отметил, что эти программы станут надежным путеводителем и помогут сделать выбор деятельности по душе и призванию.

От эффективности реализации мероприятий национального проекта "Кадры" во многом будет зависеть и рост экономики, и развитие социальной сферы. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило обновленную Стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года.

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