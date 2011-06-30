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Правительство утвердило обновленную Стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года

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По словам Мишустина, стратегия подразумевает два сценария развития отечественного минерально-сырьевого комплекса.

Правительство России утвердило обновленную Стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, стратегия подразумевает два сценария развития отечественного минерально-сырьевого комплекса: базовый и целевой. К базовому относится обеспеченность запасами и добыча полезных ископаемых, которая останется на прежнем уровне. Целевой подразумевает опережающее наращивание минерально-сырьевой базы для обеспечения растущего спроса на полезные ископаемые.

Важно в полном объеме обеспечить текущие и перспективные потребности экономики в стратегических видах твердых полезных ископаемых, при этом существенно сократив зависимость от иностранных поставок.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее мы сообщали, что правительство включит проект первой ВСМ из Москвы до Петербурга в перечень самоокупаемых.

Видео: Правительство России

Теги: минерально-сырьевая база, михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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