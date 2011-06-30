Правительство включит проект первой ВСМ из Москвы до Петербурга в перечень самоокупаемых

Общий объем инвестиций в проект оценивается более чем в 2 трлн рублей.

Правительство России включит проект первой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы до Петербурга в перечень самоокупаемых. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, данное решение позволит привлечь из Фонда национального благосостояния до 300 млрд рублей по ставке не более 1% годовых. Общий объем инвестиций в проект оценивается более чем в 2 трлн рублей. Деньги направят на организацию необходимой инфраструктуры, поставку высокоскоростных поездов и создание систем управления подвижным составом.

Рассчитываем, что государственная поддержка возведения первой ВСМ позволит ускорить реализацию проекта, который откроет дополнительные возможности для целого ряда отраслей экономики. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин обсудил с Турчаком проблему износа электросетевого оборудования в республике.

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