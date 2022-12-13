Правительство продлит программу госгарантий отечественным предприятиям

В бюджете на текущий год на помощь предприятиям предусмотрено более 300 млрд рублей.

Правительство России продлит программу госгарантий отечественным предприятиям. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, в бюджете на текущий год на помощь предприятиям предусмотрено более 300 млрд рублей. Мишустин отметил ,что правительство будет и дальше всесторонне помогать отечественным предприятиям, в первую очередь, в реализации проектов устойчивого развития. Он подчеркнул, что предприятия смогут обеспечить до 100% обязательств по кредитам и выпускам облигаций.

Ранее мы сообщали, что кабмин выделил 2 млрд рублей на переоснащение научных институтов в аграрной сфере.

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