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Правительство продлит на год "автоматом" лицензии для бизнеса в 10 сферах

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Кабмин уже подготовил соответствующие постановления.

Правительство продлит на год "автоматом" лицензии для бизнеса в 10 сферах. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания со своими заместителями.

Речь идёт о тех лицензиях, срок действия которых истекает в 2021 году.

Правительство продлит ещё на 12 месяцев действие ряда лицензий и разрешений.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

По его словам, кабмин уже подготовил соответствующие постановления, так как во время пандемии коронавируса данная мера показала эффективность. Председатель правительства заявил, что продлено было 41 тысяча лицензий и более одного миллиона иных разрешений.

Ранее кабмин расширил программу льготного кредитования предприятий ОПК.

Видео: Правительство России

Теги: бизнес, мишустин, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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