Правительство продлит на год "автоматом" лицензии для бизнеса в 10 сферах. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания со своими заместителями.
Речь идёт о тех лицензиях, срок действия которых истекает в 2021 году.
Правительство продлит ещё на 12 месяцев действие ряда лицензий и разрешений.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
По его словам, кабмин уже подготовил соответствующие постановления, так как во время пандемии коронавируса данная мера показала эффективность. Председатель правительства заявил, что продлено было 41 тысяча лицензий и более одного миллиона иных разрешений.
Ранее кабмин расширил программу льготного кредитования предприятий ОПК.
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