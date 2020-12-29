Кабмин расширил программу льготного кредитования предприятий ОПК

Теперь программа распространяется на дочерние предприятия ОПК.

Кабинет министров России расширил программу льготного кредитования предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства. Теперь программа распространяется также на дочерние предприятия сектора.

"Дочки" оборонно-промышленных предприятий смогут получать кредиты по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин пресс-служба кабмина РФ

Чиновники рассказали, что при обращении в ВЭБ.РФ минимальный размер займа составит 0,5 млрд рублей при ставке от 5% годовых. На данные условия могут рассчитывать предприятия, которые подготавливают проекты с бюджетом от одного миллиарда рублей. Другие банки могут устанавливать собственные условия предоставления кредитов. Новый механизм поможет обеспечить ОПК долгосрочным финансированием, а также выполнить поставленные задачи по диверсификации производства.

Новым гендиректором РНБ назначен Владимир Гронский.

Фото: Правительство России