Россия закупит за рубежом препарат прокарбазин для онкобольных

Препарат давно не ввозился в Россию.

Россия закупит за рубежом препарат прокарбазин для онкологических больных. Об этом на правительственном заседании сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник отметил, что данное лекарство давно не поставлялось на территорию РФ. В ближайшее время его получат все, кто в нем нуждается.

По решению правительства будет закуплен и ввезен в Россию препарат для лечения онкологических заболеваний прокарбазин…Важно контролировать, как распределяется закупленный препарат, и отслеживать потребность в нем Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник уточнил, что сейчас все силы российской системы здравоохранения направлены на борьбу с коронавируса. Он призвал не забывать о других пациентах с серьезными заболеваниями, в том числе и раковыми. По словам Мишустина, правительство страны уделяет данному вопросу серьезное внимание.

Правительство подготовило пакет изменений для совершенствования системы госзакупок.

Фото и видео: Правительство России