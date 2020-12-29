Кабмин выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб

Из федерального бюджета на реализацию программы поддержки производителей будет направлено более 4,5 млрд рублей.

Кабинет министров России выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб. Об этом в рамках правительственного заседания сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство продолжит поддерживать предприятия пищевой промышленности. Более 4,5 млрд рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава правительства подчеркнул, что трансферты дадут государству возможность частично компенсировать производителям затраты на закупку пшеницы. При этом представители хлебопекарной промышленности также сократят издержки на реализацию своих изделий.

Мишустин считает, что ситуация с COVID-19 в большинстве регионов постепенно стабилизируется.

Фото и видео: Правительство России