  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:20
109
lesjasap
Код вставки плеера

Кабмин выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб

0 0

Из федерального бюджета на реализацию программы поддержки производителей будет направлено более 4,5 млрд рублей.

Кабинет министров России выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб. Об этом в рамках правительственного заседания сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. 

Правительство продолжит поддерживать предприятия пищевой промышленности. Более 4,5 млрд рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава правительства подчеркнул, что трансферты дадут государству возможность частично компенсировать производителям затраты на закупку пшеницы. При этом представители хлебопекарной промышленности также сократят издержки на реализацию своих изделий.

Мишустин считает, что ситуация с COVID-19 в большинстве регионов постепенно стабилизируется.

Фото и видео: Правительство России

Теги: кабинет министров, михаил мишустин, мука, продукты, рост цен, хлеб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Meeptew Grooste
Сегодня 13:59

хочeшь тpаxнyть краcивую дeвкy?! Oдинoкие и Замyжниe oчень xoтят ceкca, здесь дают в пoпy и бeрyт в pот, без дeнeг и обязательств, все aнoнимнo и беcплaтнo, можешь убeдиться cам ----- http://srt.vg/club

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии