Правительство подготовило пакет изменений для совершенствования системы госзакупок

Михаил Мишустин рассказал об изменениях в процедурах.

Правительство России подготовило пакет изменений для совершенствования системы государственных закупок. Об этом на заседании кабинета министров сообщил Михаил Мишустин. По словам чиновника, количество способов определения поставщика будет сокращено до трех. Останутся наиболее распространенные варианты. Речь идет о конкурсах, опционах и запросе котировок.

Мы совершенствуем систему государственных закупок, чтобы она стала более удобной и эффективной. Подготовлен большой пакет изменений, которые затронут как 44 Федеральный закон, так и целый ряд сопутствующих нормативных актов...Не будет больше сложных двухэтапных конкурсов и конструкций и конкурсов с ограниченным участием Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство утвердило, что документооборот по госзакупкам будет вестись исключительно в электронном формате. К оформлению появятся новые требования, как и к срокам проведения процедур, рассмотрению заявок.

Серьезно усиливается предквалификация. К закупкам на сумму свыше 20 млн рублей будут допускаться только компании с успешным опытом исполнения государственного и муниципального контракта в течение трех последних лет Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению главы правительства, данные изменения позволят оптимизировать административные процедуры, а также выстроить более прозрачную системы госзакупок.

Кабмин выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб.

Фото и видео: Правительство России