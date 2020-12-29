Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что ситуация с COVID-19 в большинстве регионов постепенно стабилизируется. Заявление он сделал на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Ситуация с коронавирусом остается.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Он отметил, что необходимо и далее контролировать ситуацию, чтобы в регионах оставались коечный резерв и резерв лекарств.
Глава кабмина заметил, что тестирование на коронавирус также продолжает идти на всей территории России.
Ранее Мишустин представил руководителей новых департаментов кабмина.
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