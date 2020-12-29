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Мишустин считает, что ситуация с COVID-19 в большинстве регионов постепенно стабилизируется

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Он отметил, что необходимо и далее контролировать ситуацию.

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что ситуация с COVID-19 в большинстве регионов постепенно стабилизируется. Заявление он сделал на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Ситуация с коронавирусом остается.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он отметил, что необходимо и далее контролировать ситуацию, чтобы в регионах оставались коечный резерв и резерв лекарств.

Глава кабмина заметил, что тестирование на коронавирус также продолжает идти на всей территории России.

Ранее Мишустин представил руководителей новых департаментов кабмина.

Видео: Правительство России

Теги: коронавирус, мишустин, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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