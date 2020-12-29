Мишустин представил руководителей новых департаментов кабмина

Глава кабмина представил коллегам новых руководителей департаментов.

Михаил Мишустин представил руководителей новых департаментов кабинета министров. Глава правительства открыл этим очередное заседание чиновников. Он уточнил, что управленческий состав был изменен в связи с реализацией реформы по государственному управлению. Премьер-министр напомнил коллегам, что сейчас страна переживает "непростой период".

В такие времена особенно важен профессиональный подход и четкость всех действий...Я на вас рассчитываю. Желаю вам сил, здоровья, устойчивости к неизбежным стрессам и, конечно, реализации всех намеченных и поставленных перед нами задач. Это сейчас самое главное Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что изменения в структуре аппарата правительства утверждены постановлением Михаила Мишустина 12 января.Вместо трех структур (департамента здравоохранения и соцразвития, департамента промышленности, энергетики и транспорта, а также департамента регионального развития и инфраструктуры) сформировано семь отдельных департаментов.

Мишустин утвердил расширение границы ТОР "Камчатка".

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