Новым гендиректором РНБ назначен Владимир Гронский

Контракт с ним рассчитан на пять лет.

На пост генерального директора Российской национальной библиотеки в Петербурге назначили Владимира Гронского. Контракт с ним рассчитан на пять лет. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин 21 января.

Владимир Гронский является председателем комиссии по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризму Общественной палаты Петербурга. С 2013 года он был главой Государственного мемориального музея А.В. Суворова. До сегодняшнего дня пост гендиректора РНБ занимал доктор юридических наук, бывший преподаватель СПбГУ Александр Вершинин.

Ранее мы писали, что ЗакС Петербурга одобрил кандидатуру Бориса Пиотровского на пост вице-губернатора по культуре и спорту.

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