Большинство заражённых COVID-19 проходят лечение дома.

Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств для амбулаторного лечения от COVID-19. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Лекарства, по его словам, полагаются тем гражданам, которые заразились коронавирусом и проходят лечение на дому. Мишустин подчеркнул, что регионам на эти цели дополнительно направят 2,8 миллиардов рублей. До этого им уже выделялось пять миллиардов.

Глава кабмина также отметил, что большинство заражённых COVID-19 проходят лечение дома.

Ранее Мишустин подписал постановления для стабилизации ситуации на рынке продовольствия.

Видео: Правительство России