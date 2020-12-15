Регулировать ситуацию на продовольственном рынке поручил президент.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления для стабилизации ситуации на рынке продовольствия. Об этом сообщает сайт правительства.

Регулировать ситуацию на продовольственном рынке поручил президент. цитата из сообщения кабмина

Отмечается, что подготовка нормативных документов, которые закрепят сдерживание роста цен на социально значимые продукты, проходит завершающую стадию.

Ранее кабмин продлил меры поддержки аэропортов и авиакомпаний.

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