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Кабмин продлил меры поддержки аэропортов и авиакомпаний

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Первоначально меры поддержки были рассчитаны на февраль-июль.

Глава Кабинета министров Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о продлении программы поддержки аэропортов и авиакомпаний.

Изначально меры поддержки были рассчитаны на февраль-июль, теперь перевозчики могут рассчитывать на частичную компенсацию потерь в период с августа по ноябрь. Также будет увеличена ставка для расчета субсидий.

На стабилизацию работы авиаиндустрии уже выделили более 34 миллиардов рублей.

Мишустин утвердил состав рабочей группы по ситуации с ценами на продукты.

Видео: Правительство России

Теги: кабмин, михаил мишустин
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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