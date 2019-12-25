Мишустин утвердил состав рабочей группы по ситуации с ценами на продукты

В список вошли профильные министры и главы ведомств.

Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на продукты. Об этом говорится на официальном сайте кабинета министров России. В список ответственных лиц вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, мглава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов. Также указаны глава ФНС Даниил Егоров, глава ФАС Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и глава Росстата Павел Малков.

Обеспокоенность ситуацией с торговыми сетями ранее озвучил президент РФ Владимир Путин. Он дал поручение правительству разобраться с ростом цен на продукты первой необходимости. Политик заметил, что РФ не должна повторить историю СССР. Он уточнил, что тогда на полках магазинов не было продуктов, а сейчас продукты есть, но люди должны иметь возможность их приобрести.

Напомним, что Росстат ранее заявил о том, что с января по ноябрь по стране фиксируется рост цен на основные продукты. Сахар за этот период подорожал на 71,54%, макароны - на 10,45%, хлебные изделия - на 6,34%, подсолнечное масло - на 23,78%.

Мишустин предостерег торговые сети от попыток нажиться на людях.

Фото: Kremlin.ru