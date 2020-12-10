ФАС будет еженедельно докладывать премьер-министру о динамике цен на продукты питания по стране.

Михаил Мишустин призвал принять меры для сдерживания цен на продукты. Об этом глава кабинета министров сообщил на правительственном заседании. По словам чиновника, еще осенью 2020 года он обратил внимание на рост стоимости продуктов питания по стране. Ряд специалистов назвали данное явление сезонным фактором. По словам премьер-министр РФ, сейчас "ситуация не улучшилась".

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Чиновник призвал профильные ведомства начать работу с крупными торговыми сетями для установления причин подорожания продуктов в РФ. По мнению Мишустина, правительство недооценило риски, что позволило пустить ситуацию на самотек. Глава кабмина поручил ФАС еженедельно докладывать о динамике изменения рост цен на продукты.

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