Глава правительства заявил о необходимости разобраться с ценообразованием на базовые продукты питания.

Михаил Мишустин предостерег торговые сети от попыток нажиться на людях. Глава правительства на заседании кабинета министров рассказал, что в нынешней ситуации недопустимо пытаться наживаться на людях. С таким призывом чиновник обратился к представителям не только торговых сетей, но и экспортеров, которые также формируют стоимость на продукты питания.

Хочу обратиться сейчас к производителям, руководителям торговых сетей и, конечно, экспортерам: не надо наживаться на людях. В нынешней непростой ситуации это недопустимо. Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием Михаил Мишустин, премьер-министр России

Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что по стране увеличивается стоимость на базовые продукты питания. Он подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем". В частности, глава государства зафиксировал рост цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макароны и хлеб. По мнению политика, внутренние цены пытаются подогнать под мировые.

Мишустин призвал принять меры для сдерживания цен на продукты.

Видео: Правительство России