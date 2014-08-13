Правительство примет меры для ускорения реализации программы расселения аварийного жилья

Правительство России примет меры для ускорения реализации программы расселения аварийного жилья. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
По его словам, российским регионам предоставляют опережающее финансирование, чтобы задача была выполнена до конца текущего года. Глава правительства отметил, что часть регионов уже завершили действующую программу и приступили к реализации новой.
Важно сделать все возможное, для того чтобы по всей стране больше людей могли быстрее переехать в комфортные, безопасные, современные квартиры. Это крайне чувствительный вопрос для всех наших граждан.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Ранее Мишустин заявил, что 13 регионов получат финансирование на развитие инфраструктуры для детского отдыха.
Видео: Правительство России
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