Правительство примет меры для ускорения реализации программы расселения аварийного жилья

Глава правительства отметил, что часть регионов уже завершили действующую программу и приступили к реализации новой.

Правительство России примет меры для ускорения реализации программы расселения аварийного жилья. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, российским регионам предоставляют опережающее финансирование, чтобы задача была выполнена до конца текущего года. Глава правительства отметил, что часть регионов уже завершили действующую программу и приступили к реализации новой.

Важно сделать все возможное, для того чтобы по всей стране больше людей могли быстрее переехать в комфортные, безопасные, современные квартиры. Это крайне чувствительный вопрос для всех наших граждан. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил, что 13 регионов получат финансирование на развитие инфраструктуры для детского отдыха.

Видео: Правительство России