Мишустин: 13 регионов получат финансирование на развитие инфраструктуры для детского отдыха

По его словам, на строительство еще свыше 30 быстровозводимых жилых помещений направят 1 млрд рублей.

Дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры для детского отдыха получат 13 российских регионов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, на строительство еще свыше 30 быстровозводимых жилых помещений направят 1 млрд рублей. Глава правительства уточнил, что финансирование получат Бурятия, Крым, Мордовия, Якутия, Хакасия, Забайкальский край, а также Амурская, Волгоградская, Калужская, Липецкая, Омская, Смоленская и Тверская области.

Ранее Мишустин заявил, что Калининградская область получит 1,4 млрд рублей на субсидирование морских грузоперевозок.

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