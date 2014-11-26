Мишустин: Калининградская область получит 1,4 млрд рублей на субсидирование морских грузоперевозок

Выделенные средства пойдут на субсидирование перевозок 500 тысяч тонн грузов.

Калининградская область получит дополнительно 1,4 млрд рублей на субсидирование морских грузоперевозок. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, динамичное развитие региона, где реализуется множество проектов, требует устойчивой логистики. Выделенные средства пойдут на субсидирование перевозок 500 тысяч тонн грузов, необходимых для развития Калининградской области. Мишустин отметил, что такое решение должно укрепить транспортную связанность России и помочь создать базу для продолжения роста экономики.

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