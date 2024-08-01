Правительство увеличит объем средств на выдачу льготных ипотечных кредитов для ИТ-специалистов

Правительство России увеличит объем средств на выдачу льготных ипотечных кредитов для ИТ-специалистов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.
По его словам, спрос на льготную ипотеку для ИТ-специалистов сохраняется. В связи с этим правительство увеличит бюджетные ассигнования на программу на 23 млрд рублей. Мишустин отметил, что данная инициатива позволит еще не менее 2,5 тыс. сотрудников и их семьям решить жилищный вопрос.
Создание комфортных условий для работы специалистов, занятых в этой сфере, поможет укрепить кадровый потенциал индустрии.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Ранее мы сообщали, что правительство продолжает совершенствовать систему профессиональной подготовки кадров.
Видео: Правительство России
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