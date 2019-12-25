Правительство предложило отменить освобождение от НДС для банковских карт

Правительство предложило отменить действующее с 2006 года освобождение от НДС для банковских карт. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пакет бюджетных документов, внесенный в Госдуму.
Согласно указанным поправкам, власти предлагают сохранить льготу только для услуг по открытию и ведению банковских счетов и организаций и граждан. В случае принятия закона обслуживание и использование банковских карт станет заметно дороже для всех участников цепочки. Это также приведет к снижению привлекательности безналичной формы оплаты товаров и услуг. Окончательное решение будет принято после прохождения всех законодательных процедур.
Фото: pxhere.com
