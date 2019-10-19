Правительство хочет изменить законопроект о значимых сайтах

С учетом замечаний правительство поддерживает данное предложение.

Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Согласно предложенному документу, участие иностранцев в отношении голосующих акций хотят ограничить на уровне 50% минус одна акция. С учетом замечаний правительство поддерживает данное предложение.

Но 50%, или 80%, или что-то еще, будем обсуждать в формате рабочей группы и в рамках профильного комитета. Антон Горелкин, автор инициативы, депутат Госдумы

Ранее Горелкин предложил законопроект, предусматривающий ограничение доли владения в крупных онлайн-сервисах иностранных инвесторов до 20%.

Ранее правительству предложили ввести минимальные цены на сахар.