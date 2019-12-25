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Правительство подготовило предложения по индексации пенсий работающим
Сегодня, 10:00
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matveyvn

Правительство подготовило предложения по индексации пенсий работающим

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Доклад правительства передан в администрацию президента.

Правительство подготовило предложения по индексации пенсий работающим. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что данный вопрос прорабатывается в связи с поручением президента России Владимира Путина. Глава государства поручил представить предложения до 1 февраля.

Предложения по этому вопросу подготовлены.

цитата из сообщения правительства

Доклад правительства передан в администрацию президента.

Ранее госсекретарь США опроверг причастность Вашингтона к протестам в России.

Фото: pixabay.com

Теги: индексация пенсий, пенсии, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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