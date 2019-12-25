Правительство подготовило предложения по индексации пенсий работающим. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что данный вопрос прорабатывается в связи с поручением президента России Владимира Путина. Глава государства поручил представить предложения до 1 февраля.
Предложения по этому вопросу подготовлены.
цитата из сообщения правительства
Доклад правительства передан в администрацию президента.
Ранее госсекретарь США опроверг причастность Вашингтона к протестам в России.
Фото: pixabay.com
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