На третьем этапе российская экономика должна начать расти активнее, чем мировые.

Правительство подготовило план по восстановлению экономики. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источники, которые ознакомились с соответствующим документом.

План предусматривает три этапа восстановления экономики. Он затрагивает период до конца 2021 года. Первый этап назван адаптационным — тут власти попытаются не допустить рецессии в новых отраслях экономики. Также к концу года ВВП не должен упасть ниже самой низкой точки второго квартала 2020 года.

На втором этапе планируется работа по плавному восстановлению экономики и доходов населения. На нём санитарно-эпидемиологические ограничения из-за COVID-19 будут применяться умеренно. При этом на втором этапе темпы роста ВВП должны быть не меньше тех, которые демонстрировались в 2019 году.

На третьем этапе российская экономика должна начать расти активнее, чем мировые. Именно на нём экономика должна полностью открыться — при этом долгосрочные санитарные ограничения должны соблюдаться.

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Видео: kremlin.ru