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Отказ Швеции от карантина оказался бесполезным для спасения экономики
Сегодня, 14:54
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matveyvn

Отказ Швеции от карантина оказался бесполезным для спасения экономики

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Власти страны не вводили карантинных ограничений на законодательном уровне — они лишь рекомендовали их соблюдать.

Отказ Швеции от карантина оказался бесполезным для спасения экономики. Об этом пишет Financial Times.

Власти страны не вводили карантинных ограничений на законодательном уровне — они лишь рекомендовали их соблюдать. Такое решение было принято, чтобы не допустить обвала экономики.

Главный экономист Handelsbanken Кристина Ниман отмечает, что это не помогло и шведская экономика пострадает от пандемии COVID-19 не меньше, чем в других странах Европы.

Ранее шведский эпидемиолог назвал две главные меры по борьбе с COVID-19.

Теги: карантин, швеция, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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