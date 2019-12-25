Власти страны не вводили карантинных ограничений на законодательном уровне — они лишь рекомендовали их соблюдать.

Отказ Швеции от карантина оказался бесполезным для спасения экономики. Об этом пишет Financial Times.

Власти страны не вводили карантинных ограничений на законодательном уровне — они лишь рекомендовали их соблюдать. Такое решение было принято, чтобы не допустить обвала экономики.

Главный экономист Handelsbanken Кристина Ниман отмечает, что это не помогло и шведская экономика пострадает от пандемии COVID-19 не меньше, чем в других странах Европы.

Ранее шведский эпидемиолог назвал две главные меры по борьбе с COVID-19.