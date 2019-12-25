Правительство поддержало проект о штрафах за рекламу незаконных онлайн-игр

Законодатели беспокоятся о привлечении популярных исполнителей к рекламе онлайн-казино.

Российское правительство поддержало законопроект о введении штрафов до семи миллионов рублей за рекламу незаконных онлайн-игр и лотерей при условии доработки документа до внесения его в Государственную думу. Официальный отзыв кабинет министров распространил по СМИ. В пояснительной записке депутаты говорят о том, что сейчас на территории страны сохраняется высокий процент нелегальных азартных игр (около 30-45 процентов от общего рынка). В среднем такой показатель приравнивается к 300-450 миллиардам рублей. Парламентарии беспокоятся о том, что более массовый характер приобретает практика, в которой для вовлечения новых игроков привлекаются успешные артисты и блогеры.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний до внесения в Государственную думу. отзыв кабмина России

Политики предлагают ввести штрафы за незаконную рекламу азартных игр в интернете и специальную ответственность за нарушение игровым бизнесом закона о рекламе. Максимальные размеры административного штрафа составят для граждан до 500 тысяч рублей, для должностных лиц - до полутора миллионов рублей, для юридических лиц - до семи миллионов рублей. Также в качестве возможного административного наказания властями предусмотрено приостановление деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц. Правительство уточняет, что концепция законопроекта, направленная на недопущение распространения информации об азартных играх в нарушение установленного законом порядка, заслуживает внимания. Однако установление административной ответственности должно сопровождаться введением в профильном законодательстве регулятивных норм, а проектируемые размеры штрафов нуждаются в дополнительном обосновании.

