Правительство поддержало признание карт, оспаривающих границы России, экстремизмом

Законопроект поддержат при условии его доработки с учетом изложенных замечаний.

Правительство России поддержало проект, согласно которому признание карт, оспаривающих границы России, будет считаться экстремизмом. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на отзыв на проект.

В кабмине отметили, что картографические материалы выполняют исключительно информативную фукнцию, однако их включение в понятие "экстремистские материалы" подразумевает наличие умысла на оспаривание целостности территории страны.

Отмечается, что в проекте не указаны характеристики, позволяющие однозначно рассматривать распространение или демонстрацию подобных материалов как правонарушение. Правительство поддержит законопроект при условии его доработки с учетом изложенных замечаний

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Фото: Piter.tv