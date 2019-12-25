  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Правительство поддержало льготы детям силовиков при поступлении в вузы
Сегодня, 11:37
95
matveyvn

Правительство поддержало льготы детям силовиков при поступлении в вузы

0 0

Стаж родителей в органах при этом должен составлять не менее 20 лет.

Правительство поддержало законопроект о предоставлении льгот детям силовиков при поступлении в профильные вузы. Об этом пишет РБК со ссылкой на электронную базу Государственной думы.

Проект подготовили депутаты от "Единой России" Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов. Он предполагает поправки в закон об образовании. В них говорится о том, что дети силовиков и контрактных военнослужащих в национальной гвардии будут получать приоритет при поступлении в вузы в ведении МВД и Росгвардии.

Отмечается, что стаж родителей в органах при этом должен составлять не менее 20 лет.

Ранее во Владивостоке журналист заявил об обыске из-за акций 23 января.

Фото: pixabay.com

Теги: льготы, правительство, силовики
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии