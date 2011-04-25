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Правительство отменит уплату НДФЛ при переводе ценных бумаг от брокера, подпавшего под санкции

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По словам Мишустина, бизнес сможет учитывать затраты на приобретение отечественного оборудования.

Правительство России отменит уплату НДФЛ при переводе ценных бумаг от брокера, подпавшего под санкции. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Глава правительства отметил, что для компаний радиоэлектронного сектора установят льготы по налогу на прибыль и страховым взноса. Также Мишустин добавил, что бизнес сможет учитывать затраты на приобретение отечественного оборудования, чтобы ускорить их внедрение и расширить поддержку, оказываемую людям.

Ранее Мишустин заявил, что развитие Севморпути стало важной задачей для России из-за санкций.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, ндфл, правительство россии, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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