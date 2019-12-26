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Правительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ

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Законопроект не будет устанавливать новые сборы или налоги.

Правительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ. Об этом заявили в "РБК" со ссылкой на  вице-премьер Юрия Борисова, который курирует вопросы ТЭК России.

Чиновники одобрили 6 февраля пакет стимулирующих мер по развитию нефтегазохимических проектов. Предлагается предоставлять льготы для используемого в отрасли сырья. В частности, вычитать стоимость этана и сжиженного углеводородного газа (обратный акциз). Послабления получат компании, которые инвестируют в существующие мощности более 65 млрд рублей.

Известно, что новый законопроект не повлечет за собой введения новы сборов и налогов. Такая информация размещена в итоговом документе по результатам совещания. 

Ранее в Петербурге провели экологический мониторинг загрязнения почвогрунта.
 

Теги: налог, попутный нефтяной газ
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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