Законопроект не будет устанавливать новые сборы или налоги.

Правительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ. Об этом заявили в "РБК" со ссылкой на вице-премьер Юрия Борисова, который курирует вопросы ТЭК России.

Чиновники одобрили 6 февраля пакет стимулирующих мер по развитию нефтегазохимических проектов. Предлагается предоставлять льготы для используемого в отрасли сырья. В частности, вычитать стоимость этана и сжиженного углеводородного газа (обратный акциз). Послабления получат компании, которые инвестируют в существующие мощности более 65 млрд рублей.

Известно, что новый законопроект не повлечет за собой введения новы сборов и налогов. Такая информация размещена в итоговом документе по результатам совещания.

Ранее в Петербурге провели экологический мониторинг загрязнения почвогрунта.

