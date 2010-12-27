Исследовали восемь районов города: Василеостровский, Выборгский, Красносельский, Невский, Приморский, Фрунзенский, и Центральный, а также Невский и Приморский районы.

В пятницу, 29 ноября стало известно о том, что в Петербурге провели экологический мониторинг загрязнения почвогрунта. Об этом сообщает "Справедливая Россия".

Известно, что проверку закзал Смольный. Её осуществляла компания "ТехноТерра". Исследовали восемь районов города: Василеостровский, Выборгский, Красносельский, Невский, Приморский, Фрунзенский, и Центральный, а также Невский и Приморский районы. Согласно материалам, нефтепродукты остались на том же уровне. Однако, в почве увеличилось количество бензапирена.

"Я благодарю комитет по природопользованию за проделанную работу, подобные исследования давно не производились и сейчас этот мониторинг – важный шаг к решению экологических проблем в городе. Результаты на самом деле тревожат. Да, комплексный показатель загрязнения в большинстве случаев оценивается как "допустимый", однако множественные превышения по отдельным пунктам не могут не беспокоить", —отметила депутат Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова.

Выяснилось, что Невский, Московский, Фрунзенский и Центральный районы наиболее загрязнены тяжелыми металлами.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские студенты 29 ноября смогут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ.

Фото:pixabay