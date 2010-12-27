Петербургские студенты 29 ноября смогут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ

На территории университета имени Герцена проходит акция "Ты должен знать".

Просветительская акция, посвященная выявлению и борьбе с ВИЧ-инфекцией, пройдет в Петербурге при поддержке РГПУ им. Герцена. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по молодежной политике.

Школьникам, студентам и их родителям расскажут о ВИЧ-инфекции, СПИДе, рисках и профилактике в интерактивном режиме. Акция "Ты должен знать" началась 28 и завершится 29 ноября. На территории университета им. А.И. Герцена каждый может бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ.

Организаторами являются городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "Контакт" и городской комитет по молодёжной политике.

Скворцова призвала заняться духовно-нравственным воспитанием молодежи для борьбы с ВИЧ.