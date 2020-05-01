Правительство ограничило закупки промтоваров из-за рубежа для государственных нужд

Постановление опубликовано в пятницу на сайте кабинета министров.

Российское правительство 1 мая объявило ограничение закупок иностранных промышленных товаров для государственных нужд.

Исключением стали страны, входящие в Евразийский экономический союз. Запрет не работает при отсутствии производства товара на территории России, а также при закупке единицы товара стоимостью не более 100 тыс. рублей. В разрешенном оказались закупки совокупностей товаров стоимостью менее 1 млн рублей, а также закупки в интересах ФСО, ФСБ, МВД, Минобороны, Управделами президента РФ.

Отметим, что накануне Правительство России повторно выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за рубежом и не смогли вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства. На эти средства граждане РФ смогут оплатить себе жилье, еду или продлить визу. Проконтролировать целевое использование денег поручили Министерству иностранных дел.

Видео: government.ru